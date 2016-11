Zabójca Ewy Tylman będzie osądzony

reklama

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu oskarżyła Adama Z. o zabójstwo Ewy Tylman. 23 listopada 2015 roku Adam Z. działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia jej życia - poinformowała w poniedziałek prokuratura.

"Prokurator oskarżył Adama Z. o to, że w dniu 23 listopada 2015 roku w Poznaniu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia Ewy T., to znaczy przewidując możliwość pozbawienia życia, po uprzednim zepchnięciu pokrzywdzonej ze skarpy, w wyniku, czego Ewa T. spadła i straciła przytomność, nieprzytomną przemieścił przez teren oddzielający skarpę od rzeki Warty, a następnie zepchnął Ewę T. do wody" - powiedziała na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratury prok. Magdalena Mazur-Prus.

Jak dodała, Adamowi Z. postawiono zarzut przestępstwa z art. 148 kodeksu karnego, a więc "zarzut najpoważniejszego przestępstwa, jednego z najpoważniejszych, zarzut zabójstwa".

Podkreśliła, że z uwagi na opis czynu prokurator zarzucił działania z zamiarem ewentualnym. "O przyjęciu takiej kwalifikacji zadecydował materiał dowodowy przyjęty w sprawie" - dodała rzeczniczka.

26-letnia Ewa Tylman zaginęła prawie rok temu.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

15.11.2016, 8:22