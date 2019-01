Zabójca Adamowicza podrobił plakietkę dziennikarza?

O najnowszych ustaleniach pisze trójmiejska „Gazeta Wyborcza”. Wygląda na to, że to sam zabójca podrobił ową przepustkę. Plakietki, które były rozdawane dziennikarzom różnią się od tej, którą znaleziono przy Stefanie W.

„Według naszej oceny to nie jest nasz identyfikator. Możliwe, że mężczyzna sam wykonał dla siebie plakietkę, ale to już ustala policja. My nie widzieliśmy tej plakietki. Każdy przedstawiciel mediów był zobowiązany do noszenia identyfikatora na szyi, na smyczy. Plakietki nie były imienne”.