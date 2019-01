Zabójca Adamowicza pod specjalnym nadzorem. ,,Kontakt utrudniony''

„Z tego, co wiem, jest traktowany ze szczególnym nadzorem i ma celę "n", czyli dla osób stwarzających niebezpieczeństwo”.

Mecenas Konieczny poinformował, że kontakt ze Stefanem W. jest bardzo utrudniony, nie zareagował w żaden sposób na wieść o śmierci Pawła Adamowicza. Nie chciał też odpowiadać na żadne pytania o to, co stało się w niedzielę. Nie przyznaje się do winy.