Zablokują kandydaturę Rafalskiej w PE? Ostra reakcja ,,Solidarności''

Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ, rozesłał list do organizacji zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w którym w imieniu całego EKZZ wzywa do zablokowania wyboru kandydata z PiS Elżbiety Rafalskiej na funkcję przewodniczącego Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. „Jak na razie jesteśmy organizacją demokratyczną i nie ma Pan mandatu do wypowiadania się w tej kwestii" – odpowiedział w ostrym liście Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, członek Komitetu Sterującego i Komitetu Wykonawczego EKZZ.