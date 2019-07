Za trzy lata nie będą nas truć rakotwórczym roundup-em. To decyzja UE

Glifosat, trujący środek chwastobójczy i rakotwórczy w Unii Europejskiej jest dozwolony do 2022 roku. Austria chce zrezygnować z niego wcześniej, jednak niemiecka minister rolnictwa nie widzi takiej możliwości - informuje portal dw.com

W wywiadzie dla dziennika "Tagesspiegel am Sonntag" minister rolnictwa Julia Klöckner zapowiedziała, że nie jest możliwe, by w Unii Europejskiej znalazła się większość, która będzie wspierać dalszą produkcję glifosatu. Jednocześnie zaznaczyła, że przed 2022 rokiem nie ma możliwości, by wycofać ten środek z Niemiec.