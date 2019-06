'Za Tomaszem'! Podpisz petycję w obronie zwolnionego pracownika IKEI

Polak Ateista Dumny Gej 28.6.19 17:42

Przypominam, że ten homofob został zwolniony z IKEA za publiczne obrażanie kolegów z pracy, atakowanie ich orientacji, cytowanie obelżywych kłamliwych i poniżających cytatów z ideologii w bajce pt. biblia. Robienie z niego ofiary jest wywróceniem do góry nogami elementarnej logiki.



Mamy do czynienia z katoterroryzmem, który próbuje wymusić szacunek wobec publicznego obrażania ludzi tym razem w miejscu pracy. Katofaszyści uważają, że to jest całkowicie normalne. Niech by jednak ktokolwiek odważał się powiedzieć w pracy publicznie cokolwiek złego na jezuska maryjkę oraz wiarę w urojone bóstwa. Wtedy "obraza uczuć religijnych" i pozew do sądu.