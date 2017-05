Za rządów Tuska z Polski wytransferowano 400 mld zł!

reklama

fot. ryszard holubowicz, lic. CC BY SA 2.0 via Wikipedia reklama

Okazuje się, że za czasów rządów Donalda Tuska saldo rachunku bieżącego naszego kraju było wyjątkowo ujemne.



Jak pokazują dane NBP, przez lata sprawowania przez Tuska funkcji premiera (czyli od 2008 roku do trzeciego kwartału 2014 roku) z naszego kraju za granicę wyprowadzono astronomiczną kwotę 411 mld zł. Daję to ogromną średnią wynoszącą aż 60 mld zł rocznie.



Dla porównania saldo rachunku bieżącego w 2016 roku co prawda dalej było ujemne, jednak zostało znacząco zmniejszone i wyniosło -5,5 mld zł. Jak nietrudno policzyć, to niemal dwanaście razy mniejsza kwota.



Łącznie w okresie rządów PO-PSL za granicę Polski w formie opłat, rachunków za usługi, czy odsetek od pożyczonych pieniędzy wytransferowano aż 427 mld zł. Dodatkowe 16 mld zł. to kwota salda rachunku bieżącego za okres rządów Ewy Kopacz.



Rekordowy był rok 2008, kiedy to za granice Polski wytransferowano aż 85 mld zł.

przk/nbp.pl









10.05.2017, 11:30