Za pobicia i zabójstwo dostali śmiesznie niskie kary. Ziobro interweniuje

Minister sprawiedliwości zapowiedział odwołanie od decyzji kieleckiego Sądu Okręgowego w sprawie wyroku dla sprawców brutalnego pobicia 62-letniego mężczyzny, które zakończyło się śmiercią ofiary.

Ziobro podkreślił, że nie można godzić się na „łagodność w stosunku do bestialskich bandytów”. Jeżeli bowiem będą oni mieli poczucie bezkarności, każdy z nas może stać się ofiarą takich sprawców.

Dwaj mieszkańcy powiatu staszowskiego, decyzją Sądu Okręgowego w Kielcach, zostali skazani na 10 i 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżono ich m.in. o pobicie kilku osób. Jedna z ofiar, 62-letni mężczyzna, zmarł w wyniku obrażeń. Według śledczych, oskarżeni mężczyźni "bili dla zabawy". Minister Ziobro zapowiedział odwołanie od decyzji sądu.

"Wydałem polecenie, korzystając ze swoich uprawnień Prokuratora Generalnego, by Prokuratura Krajowa wniosła w tej sprawie odwołanie do sądu apelacyjnego. W kierunku zmiany kwalifikacji prawnej czynu co najmniej do głównego sprawcy tych okrutnych pobić oraz zaostrzenia odpowiedzialności karnej w stosunku do drugiego sprawcy"- poinformował. Minister sprawiedliwości wyraził przekonanie, że w przypadku wyroku wydanego przez kielecki sąd, właściwa kwalifikacja czynu dokonanego przez sprawców to już nie "pobicie ze skutkiem śmiertelnym", ale zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Zdaniem ministra, ludzi o sadystycznych skłonnościach, którzy mogą czerpać przyjemność z zadawania bólu innym osobom, należy izolować.

"Sprawcy bez jakiegokolwiek powodu w sposób niezwykle sadystyczny, bestialski, wielokrotnie bijąc na różne sposoby kilka osób działali tylko i wyłącznie w zamiarze dania upustu swojej psychopatycznej nienawiści wobec przypadkowych osób"- podkreślił szef resortu sprawiedliwości, dodając, że nie możemy godzić się na „łagodność w stosunku do bestialskich bandytów”.

"Państwo powinno być bardzo stanowcze i w żelazny sposób reagować na takie sadystyczne bestialstwo Kara musi sprawiedliwa i adekwatna do zła, jakie zostało popełnione. Na tym polega istota sprawiedliwości. Kara musi też być prewencyjnie skuteczna, czyli musi izolować tak groźnych sprawców, mających psychopatyczne inklinacje, od reszty społeczeństwa. Bo jak wyjdą, to znowu trafią na przypadkowych ludzi i znowu będzie krzywda, cierpienie i ból"-stwierdził Ziobro.

