Za PO wyciekły miliardy przez unikanie CIT

Zagraniczne koncerny zarobiły w ostatnich latach prawie 540 mld złotych, które trafiły do innych państw Unii Europejskiej i tam mogły zostać opodatkowane. Prawie połowa tej kwoty została przelana do Holandii i Niemiec.

W latach 2008-2015 polski budżet przez unikanie płacenia podatku VAT miał stracić 320 mld złotych. Tym skandalem zajmie się wkrótce komisja śledcza powołana przez PiS przy wsparciu Kukiz'15. Jednak nie jest to jedyny problem państwa polskiego w tamtych latach. Okazuje się, że w pobonym okresie... wyciekło z Polski jeszcze wiele miliardów z tytułu niezapłaconego podatku CIT.

Unikając opodatkowania w Polsce aż 117,3 mld złotych zarobiły firmy holenderskie, a 101,81 mld zł - niemieckie. Prawe 60 mld wypłynęło też do Francji i Wielkiej Brytanii, ponad 40 mld do Luksemburga a po około 20 mld do: Austrii, Włoch, Ilrnadii i Szwecji.

Mowa tu o dochodach przedsiębiorstw działających w Polsce, ale z siedzibą w innych krajach. część z tych pieniędzy mogła była stać się podstawą do obliczenia podatku CIT. Ale przez ,,dziury'' w przepisach się nie stała.

Teraz Ministerstwo Finansów chce ograniczyć ten proceder. Mówi się, że do budżetu miałoby wpłynąć dodatkowe 1,14 mld zł z tytułu podatku CIT, którego nie bedzie już tak łatwo unikać.

