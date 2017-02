Za PO też nie brakowało wypadków, w tym z Komorowskim

reklama

„Jeżeli spojrzymy na ilość kolizji, to co roku BOR odnotowuje ponad 20 kolizji. W poprzednich latach co roku było ponad 20 kolizji z udziałem rządowych samochodów.” – powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak podczas konferencji resortu.

O stanie zdrowia minister Szydło Błaszczak powiedział:

„Pani premier czuje się zupełnie nieźle, jej samopoczucie jest dobre. Wszyscy mamy nadzieję, że szybko wróci do swoich obowiązków”

Poinformował też o stanie zdrowia pozostałych poszkodowanych w wypadku:

„Szef ochrony pani premier przeszedł operację, zakończoną sukcesem. Jego stan jest dobry. Kierowca, który prowadził samochód pani premier jest w dobrym stanie, wyszedł już ze szpitala”

Minister zwrócił także uwagę na to, że kolizje samochodów BOR nie są niczym nowym:

Wspomniał m.in. o wypadku samochodu z Bronisławem Komorowskim:

„W 2014 roku miała miejsce kolizja, w której uczestniczył samochód z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Ucierpiała osoba, która kierowała innym samochodem. W tamtych czasach nie było żadnych komentarzy, wszystko odbywało się w zaciszu gabinetów”

Wiceminister Jarosław Zieliński przypomniał też o wypadku niedaleko Budy Ruskiej:

„Przypomnijmy jak wyglądały wyjazdy prezydenta Bronisława Komorowskiego na polowania. Jak to wyglądało? Przypomnijmy jak koło Budy Ruskiej rozbity został samochód rządowy, ponieważ kierowali nim nietrzeźwi funkcjonariusze”

Dodał także, w jakim stanie PiS zastał BOR:

„W BOR trwa sprzątanie po tym co zastaliśmy, a zastaliśmy zdewastowaną instytucję. Brakowało tam ponad 400 etapów funkcjonariuszy. Potrzebujemy więcej funkcjonariuszy, dobrze wyszkolonych.”

