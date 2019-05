Za homoseksualizm kamienowanie? ,,Prawo ma chronić moralność i przyzwoitość''

Ewa 6.5.19 10:08

W Polsce wszelkiej maści dewianci są niestety tolerowani i nikt ich nie dyskryminuje, co niestety w drugą stronę już nie działa, bo homoseksualiści chociaż w mniejszości terroryzują większość i demoralizują nasze dzieci.

Jeśli ktoś nie wierzy, proszę wybrać się do Parku Skaryszewskiego czy do mokotowskiego kompleksu pływalni do sauny, gdzie bez skrępowania uprawiają seks, nie bacząc na to, że w każdej chwili może ktoś wejść. Władze obiektów nie reagują.