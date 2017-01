Za 5 lat skończy się gazowy monopol Rosji

reklama

Fot. Pexels, CC0 / Glen Dillon via Wikipedia, CC 3.0 / ci.memecdn.com reklama

Krok bliżej do korytarza gazowego Północ-Południe. Polska i Dania zakończyły przygotowania do procedury, która pokaże zainteresowanie przepustowością gazociągu Baltic Pipe. Gaz System dodatkowo poinformował o podpisaniu umowy na budowę ponad 150 km nowych gazociągów w województwie wielkopolskim i dolnośląskim.

Operator polskich gazociągów przesyłowych poinformował, że wraz z partnerem duńskim zakończyli konsultacje Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla projektu Baltic Pipe. Ten etap przygotowań do inwestycji wymagany jest przez Unię Europejską. Ma pokazać jakie jest zainteresowanie przesyłem "błękitnego paliwa" z Danii do Polski, by dostosować przepustowość gazociągu.

Baltic Pipe ma połączyć oba kraje, a w przyszłości stać się elementem Korytarza Norweskiego, który pozwoli na dostawy surowca z norweskich złóż należących m.in. do PGNIG. Według zapowiedzi gazociąg ma być gotowy za 5 lat. Wcześniej, bo do końca 2018 roku, w kilkunastu gminach w województwie wielkopolskim i dolnośląskim powstanie 168 km nowego gazociągu - ważnej części międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Gaz System poinformował dziś o podpisaniu umowy z wykonawcami, którzy wybudują ostatni element magistrali gazowej, łączącej terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi zbiornikami gazu w Wierzchowicach w województwie dolnośląskim i Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim.

dam/IAR

16.01.2017, 16:00