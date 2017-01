Z ziemi brytyjskiej do Polski - firmy szturmują Polskę

reklama

Rząd prowadzi rozmowy z kilkudziesięcioma firmami, w związku z Brexitem, by zachęcić je do inwestowania w Polsce. Tylko do końca roku powstać ma od 30 do 35 tysięcy nowych miejsc pracy – informuje wicepremier, minister Mateusz Morawiecki.

„W kontekście Brexitu prowadzimy, zarówno MR jak i MF, bardzo wiele rozmów z kilkudziesięcioma firmami. (…) Do końca roku pojawi się ok. 30-35 tys. miejsc pracy, nie tylko z Wysp Brytyjskich i sektora finansowego, ale z szeroko rozumianego sektora usług dla biznesu. W Davos przypieczętowaliśmy umowę z ABB i to inwestycje, z których możemy się cieszyć” – powiedział Morawiecki w środę na spotkaniu z dziennikarzami.

Dodał, że przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i resortu finansów w swych częstych podróżach prowadzą rozmowy z decydentami różnych instytucji. Celem jest przyciągnięcie tych, które mają zamiar lokować część swojej aktywności w innych krajach.

Już teraz dzięki nim w Polsce pojawiło się dodatkowych 15-20 tys. miejsc pracy w związku z Brexitem – informuje minister i dodaje:

"Dzisiaj Polska oferuje bardzo dobre warunki z punktu widzenia wykształcenia ludzi, kompetencji, znajomości języków, znajomości procesów informatycznych, procesów operacyjnych czy biznesowych".

Dodał także, że inwestycje w sektorze usług wspólnych dla biznesu mają stosunkowo niską wartość, jednak są bardzo ważne jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy.

dam/forsal.pl,Fronda.pl

26.01.2017, 9:45