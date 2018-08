Z Warszawy i Krakowa na Jasną Górę! Ruszyła 307. piesza pielgrzymka

Po raz 307. sprzed kościoła paulinów na Nowym Mieście wyruszyła Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zainaugurowała ją Msza pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.

"Ile razy nie mówimy prawdy mimo, że jesteśmy wolnymi ludźmi, bo nie wypada, bo nie mamy odwagi, by prawdę powiedzieć i podnieść za to czasem, a może i często konsekwencje" - mówił do zebranych kard. Nycz.

Tegoroczne hasło pielgrzymki "Z Maryją wolni" to zachęta do obrony wolności nie tylko, kiedy jest mu zabierana z zewnątrz, ale także kiedy sobie ją sam zabiera przez słabość, grzech i tchórzostwo.

Jednocześnie w Krakowie na Wawelu rozpoczęła się 38. Krakowska Piesza Pielgrzymka.

"Zmierzając pielgrzymim szlakiem na Jasną Górę, każdego dnia, każdej godziny macie potwierdzać, że Chrystus ma rację, że w Chrystusie człowiek może odnaleźć pełną prawdę o sobie, o swoim losie i swoim boskim przeznaczeniu. Tylko w nim możemy się odnaleźć, zdając sobie sprawę, że jeśli on był znakiem sprzeciwu dla tego świata, to my, jego uczniowie, dźwigający brzemiona własnych krzyży, mamy także być znakiem sprzeciwu dla tego świata" - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii podczas poprzedzającej wymarsz pielgrzymki mszy św. w katedrze na Wawelu.

mor/VaticanNews/PAP/Fronda.pl