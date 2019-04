,,Z Wałęsą do zwycięstwa''. To trzeba zobaczyć!

30.4.19 15:06

Jak się ludzie mogą tak poniżać aby dorwać się do żłoba. To nic,że zniszczyli Polskę, to nić, że swego czasu Lejba Kohne (Wałęsa) był wrogiem to nic, że niektórzy ci co z nim stoją na zdjęciu byli jego wrogami. To nie ważne. idźmy razem może uda nam się zniszczyć Polskę, bo wcześniej nam się do końca nie udało. Ludzie stają się bydlętami? Polacy nie damy się nabrać tym szubrawcom!