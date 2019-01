,,Z tymi panami już się rozstaliśmy!'' Marek Ast komentuje dla Frondy zatrzymanie m.in. byłego rzecznika MON Bartłomieja M.

Marek Ast : To wydarzenie pokazuje, że polskie służby działają oraz to, że wobec prawa każdy jest równy. Widzimy poza tym słuszność wcześniejszych decyzji podjętych przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości o wydaleniu Bartłomieja M. z szeregów partii. Jednym słowem: osoby, które mieszają interes prywatny z publicznym nie mają miejsca w szeregach PiS. Natomiast jeśli chodzi o samą sprawę, to trudno powiedzieć obecnie coś więcej, bo jak informuje rzecznik CBA - jest ona w toku. Dzisiaj mają być przedstawione tym osobom zarzuty i wtedy będziemy więcej wiedzieć.

Marek Ast: Myślę, że wręcz przeciwnie! To pokazuje, że po prostu jest stały monitoring, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości, próby czerpania korzyści, są w zarodku tłumione. Myślę, że to akurat świadczy bardzo pozytywnie o rządzie PiS. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które zostały zatrzymane i którym zarzuty mają być dzisiaj postawione, to one nie są członkami PiS. Z tymi Panami już się rozstaliśmy!