Z różańcem w ręku na ratunek Europie i Polsce

Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił" – tymi słowami Maryja zachęca w Fatimie Trójkę Dzieci do modlitwy i ofiary. Do tego zachęca przy każdym Objawieniu – odmawiajcie codziennie Różaniec. Dzisiaj również kieruje do nas te słowa i może są one jeszcze bardziej aktualne niż 100 lat temu.

Myślę, że sto lat temu było więcej ludzi chętnych do modlitwy, postu i umartwienia… Dzisiaj człowiek może jeszcze pamięta o modlitwie, ale o poście – nawet w czasie Wielkiego Postu – nasz post pozostawia wiele do życzenia … a umartwienie … usłyszymy po co, komu to dzisiaj potrzebne, a potrzebne i przypomnij sobie słowa Chrystusa z Ogrójca: „… Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe…” (Mt 26, 41).

Zbliża się 13 października – dzień ostatnich Objawień Fatimskich – chcemy go w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju uczcić w szczególny sposób i odmienny od tych, które znamy z naszych Kościołów – robimy to poprzez Ekstremalną Noc Fatimską. W ubiegłym roku w październiku mieliśmy Różaniec do granic, my natomiast mamy tę szczególną NOC. Rozpoczniemy ją Mszą Świętą o godzinie 20.00, a później z krzyżem na początku i z podświetloną Figurą Matki Bożej Fatimskiej wyruszamy na nocną procesję, aby przemierzyć w modlitwie różańcowej 33 kilometry drogi – każdy kilometr to rok życia Zbawiciela.

Odmawiać będziemy Różaniec w intencji nawrócenia Europy i Polski, otoczymy naszą modlitwą rodziny, które dziś są tak bardzo atakowane przez szatana i modlić się będziemy o pokój na świecie. Każdy głos, który się dołączy do tej szczególnej modlitwy jest miły naszej Matce – nawet jeśli nie jesteś w stanie przejść z nami całej drogi, pójdź nawet kilka kilometrów, a nawet kilkaset metrów – każdy wysiłek, to szczególny dar złożony u stóp Maryj. Noc ta też może stać się dla Ciebie początkiem „rozkochania” się w modlitwie różańcowej. Pamiętaj, żadna dziesiątka Różańca odmawiana z miłością do Maryj nie pozostanie bez nagrody – tyle możesz zrobić dobrego, szczególnie dzisiaj, gdy widzimy tyle zła, które się dzieje wokół nas.

W 1571 Europa była zagrożona pod Lepanto, w 1917 roku masoneria w Portugali chciała zniszczyć Chrystusowy Kościół – Maryj wystarczyła trójka niepiśmiennych małych dzieci, aby im niedowiarkom zadufanym w sobie, pokazać ich małość i ludzką ograniczoność. Tym bardziej dzisiaj Maryja potrzebuje „pomocników”, którzy przez swoją modlitwę różańcową i wysiłek fizyczny podejmą walkę z Jej szczególnym przeciwnikiem szatanem - "Podczas egzorcyzmu szatan mi powiedział: „Każde Zdrowaś Maryjo jest dla mnie jak uderzenie pałką w głowę: jeśli chrześcijanie znaliby moc Różańca, to dla mnie byłby to koniec” - ks. Gabriele Amorth – potraktuj te słowa poważnie i czuj się zaproszony na Ekstremalną Noc Fatimską – początek 12.10.2018 godz. 20.00 …

O. Zdzisław Świniarski SSCC