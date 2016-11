Z jarzębiny robię nie tylko korale

reklama

Jarzębina jest nie tylko piękną zapowiedzią jesieni, ale również cennym źródłem witamin. Surowe owoce są niejadalne! natomiast po przemrożeniu lub zblanszowaniu (zanurzeniu na chwilę we wrzątku) właściwości trujące i posmak goryczki. Jarzębina zawiera dwukrotnie więcej karotenu niż marchew oraz podobną ilość witaminy C, jak w owocach cytrusowych.

Kilka ciekawostek oraz sprawdzonych przepisów.

Z jarzębiny można zrobić: soki, nalewki, musy, dodatek do mięs, dżemy. Posiada również właściwości lecznicze: korzystnie wpływa na błony śluzowe oraz układ pokarmowy, można ją stosować przy przewlekłych biegunkach.

Zbiór jarzębiny należy rozpocząć, gdy owoce są już intensywnie czerwone. Nie zwlekajcie jednak z tym zbyt długo, gdyż albo ptaki obdziobią ją, albo zgnije od wilgoci.

SOK Z JARZĘBINY

Pyszny dodatek do herbaty.

-ok 2kg owoców jarzębiny

-1kg cukru

Owoce należy przebrać, opłukać, zamrozić.

Zamrożone przełożyć na sito sokownika, zasypać cukrem.

Zlewać do wyparzonych, szklanych butelek.

Czas przygotowania ok 20min.

DŻEM Z JARZĘBINY

- 1kg jarzębiny

-0.5kg kwaśnych jabłek

- 1kg cukru

Jarzębinę należy oczyścić z gałązek, przemrozić-już wiecie dlaczego.

Jabłka kroimy w niewielką kostkę, układamy warstwami zasypując cukrem.

Garnek z jabłkami należy przykryć i odstawić w chłodne miejsce na dwie doby (w ten sam sposób przygotowujemy dżem jabłkowy, dzięki temu czas gotowania skraca się do 40min).

Po dwóch dniach owoce jarzębiny należy wrzucić do garnka z niewielką ilością wody, gotujemy,gdy owoce zaczną pękać dodajemy jabłka i delikatnie mieszamy, pilnując, by dżem się nie przypalił.

Gotujemy do zeszklenia owoców.

Gorący dżem przekładamy do wyparzonych słoików.



JARZĘBINA DO MIĘS

- 0,5kg jarzębiny

- 0.5kg jabłek

- łyżeczka imbiru

-0,5 łyżeczki chili

- 1-2 ząbki czosnku

-1szkl cukru

-ok 1,3 opakowania rodzynek (drobnych)

Jarzębinę należy przemrozić.

Jabłka kroimy w drobną kostkę.

Połowę owoców wrzucamy do garnka, zasypujemy cukrem, gotujemy przez ok 1,5 godz,

po tym czasie rozgotowaną "paćkę" przecieramy przez sito w celu pozbycia się skórek.

Przecier ponownie gotujemy ok 10 min. z resztą jabłek i jarzębiny, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, chili, rodzynkami.

Pod koniec duszenia można dodać łyżeczkę octu-nadaje się wtedy do dziczyzny.



JARZĘBINA SUSZONA

Owoce należy porządnie przemrozić (ok 3dni),

następnie zblanszować, osuszyć,

suszyć w suszarce do owoców i warzyw lub na kaloryferach

luźno rozłożoną.

Suszona może być stosowana do napojów (herbaty-ponoć pomaga przy sklerozie), nalewek, deserów.

NALEWKA Z JARZĘBINY (LECZNICZA)

na biegunki, nieżyt jelit

- 30dag jarzębiny

-3-4 suszone daktyle

- 10 rodzynek

-3łyżki cukru

-100ml spirytusu

- 100ml brandy

- 0.8l wódki

Jarzębinę należy przemrozić.

Owoce zasypać cukrem, zalać spirytusem i połowa wódki.

Po 4 tyg. należy zlać alkohol, zakręcić butelkę, odstawić.

Owoce ponownie zalać resztą wódki, odstawić na tydzień.

Po tym czasie owoce należy odcedzić, odcisnąć, odcedzony alkohol połączyć z brandy.

Zlać do butelek, odstawić w chłodne miejsce na pół roku.



NALEWKA Z JARZĘBINY-JARZĘBINÓWKA

- 1kg jarzębiny

- 1 litr spirytusu

-1 litr wody

-1kg cukru

- sok z jednej cytryny

Jarzębinę należy przemrozić, zblanszować (do ciepłych owoców alkohol lepiej przeniknie).

Owoce wsypujemy do dużego słoja, zasypujemy cukrem, zalewamy sokiem z cytryny oraz roztworem (0,5 l spirytusu+ 0,5l wody). Odstawiamy na 3tyg.

Po tym czasie odcedzamy owoce i ponownie zalewamy takim samym roztworem, jak poprzednio.

Po kolejnych trzech tygodniach mieszamy oba zlane alkohole.

Jarzebinówka będzie gotowa na grudniowe zimne wieczory.

za: mama-trojki.pl

21.11.2016, 11:00