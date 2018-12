Z internetu: Pierwsza Komunia Święta ,,bez ceregieli''

Sakrament Pierwszej Komunii świętej to dla dziecka ogromne przeżycie. Podobnie powinno być w przypadku wierzącego rodzica, który przygotowuje swą pociechę do tego, aby po raz pierwszy mogło spotkać Pana Jezusa w Eucharystii. Dla niektórych jednak to wszystko to tylko „zbędne ceregiele”, a sfera sacrum po prostu nie istnieje.