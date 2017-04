Z Internetu: Jakub Pomorski o JKM

reklama

fot. youtube reklama

Janusz Korwin -Mikke z Józefowa, niesamowity erudyta, nauczyciel ideowy setek tysięcy Polaków o poglądach konserwatywno-liberalnych. 20 lat temu był moim może nie mistrzem,ale przewodnikiem do prawicowych poglądów. Teraz to ani konserwatysta ani liberał - teraz to po prostu stetryczały samiec imponujący gimnazjalistkom, zdradzający żonę z nastolatkami , którym płodzi dzieci, dla parcia na szkło - czyli do kamer i mikrofonów - służy jak pies Putinowi i wrogom Polski. Ostatnio zakomunikował, że jego córka Korynna - przyłapana z heroiną - jest sobie sama winna, bo jest dorosła. Co innego pisał w "Vademecum Ojca i kochanka". Człowiek, który olewa swoją córkę w najtrudniejszych dla niej czasach jest dla mnie zerem.

Jakub Pomorski

źródło: facebook

5.04.2017, 7:00