Z internetu: Dominika Wielowieyska poczuła powołanie

Kuriozalny wpis Dominiki Wielowieyskiej z „Gazety Wyborczej”. Dziennikarka jest przekonana o tym, że zna sposób na to, aby zniknęło wiele problemów Kościoła. Oczywiście w najmniejszym stopniu nie interesuje jej to, skąd się wzięły zasady, którymi kieruje się Kościół. Wielowieyska najwidoczniej uważa, że można je dostosować według własnego widzimisię. Oczywiście zgodnie z "duchem czasów".

„Znieść obowiązkowy celibat, uznać związki partnerskie homoseksualistów, także księży, dopuścić kobiety do kapłaństwa. I wiele problemów Kościoła instytucjonalnego by wyparowało”

- takimi o to „złotymi myślami” dziennikarka Wyborczej podzieliła się z użytkownikami twittera. Wielu z nich dało jej znać, co o tym myśli:

Dekomunizacja, lustracja dziennikarzy, "0" reklam dla GW i podobnych, zakaz finansowania stowarzyszeń i fundacji z zagranicy, repolonizacja mediów, itd. I wiele problemów Polski by wyparowało... pic.twitter.com/cUuGEX0506

Nie wierzysz-twoja sprawa. Ale nie szydz. Pamiętaj że każdy sobie rzepke skrobie. Ciekawe czy w stosunku do muzułmanów też byś była taka odważna

A wtedy mielibyśmy biskupkę lesbijkę żyjącą ze swoją partnerką proboszczem. Problemy by wyparowały? Raczej KK by wyparował? Ale niedoczekanie. Bramy piekielne go nie przemogą.

— Dariusz Kowalczyk (@dkowalczyk63) 28 września 2018