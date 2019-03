Z internetu: Bóg istnieje bez ateizmu, ale ateizm...

Stachu 4.3.19 11:07

GW: Książka Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego, która ukaże się niedługo, będzie opisywała bogato tę historię związaną z aspektem pedofilskim życia prałata Jankowskiego.



Borusewicz: - Bardzo możliwe, że to było podstawą do werbunku. Bezpieka pilnowała i inwigilowała księży, bardzo często materiały kompromitujące były powodem werbunku. To były różnego typu sprawy, często obyczajowe. Ale także paszporty, wyjazdy. Byli łowieni na to, że się jeśli się nie zgodzą, nie otrzymają paszportu. Bardzo wiele takich było przypadków. Dla mnie jest oczywiste - jeżeli księdza złapano z kobietą w tym czasie. Tak było np. na początku stanu wojennego, kiedy przeszukano cały dziesięciopiętrowy dom w Sopocie na Brodwinie, bo tam się Lis ukrywał. Lisa nie znaleziono, ale znaleziono księdza w gatkach na balkonie. Oczywiście zabrali go. To dla mnie jest jasne, że skoro sprawa nie wyszła, to znaczy, że został zwerbowany.