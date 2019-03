Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Zakazać skrajnej obrzydliwości w Toruniu

Wydarzenie to spotkało się z pewnymi kontrowersjami w środowiskach katolickich i prawicowych, gdyż artystka ta nie dość, że epatuje w swej twórczości makabrą (np. pokazami jedzenia tortu wyglądającego niczym ludzkie ciało, czesaniem włosów aż do krwi), nagością oraz brzydotą to jeszcze nie kryje ona swych okultystycznych fascynacji. Przykładem tych ostatnich jest choćby pozowanie przez nią na tle zdjęcia Aleistera Crowleya czołowego okultysty i inspiratora nowożytnego satanizmu czy też fotografie na których trzyma ona zakrwawioną głowę kozła, albo też jest opleciona przez węże. Podczas swych "performance" wykonuje też różne okultystyczne "obrzędy". I choć trudno zweryfikować prawdziwość informacji o tym, iż przy okazji wizyty Mariny Abramović miejscowi sataniści mają spotkać się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej by "oddać Polskę we władanie szatanowi", to nie ulega większej wątpliwości, iż kobieta ta wykazuje fascynacje najmroczniejszymi rejonami, do których może pobłądzić ludzka dusza. Sama zresztą opowiada o swej podróży przez piekło podczas której miała doznać "oświecenia". Artystka ta nie ukrywa też, iż dokonała trzech aborcji, gdyż nie wyobrażała sobie pogodzenia macierzyństwa ze sztuką.