Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Zakaz prostytucji. Nawet socjaliści robią coś dobrego

Niewykluczone, iż Hiszpania dołączy niebawem do tych rządzonych przez lewicę krajów europejskich, które w ostatnich latach zdecydowały się na wprowadzanie prawnego zakazu prostytucji. W niedzielnych wyborach do Parlamentu Hiszpańskiego zwycięstwo odniosła bowiem Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), której to lider Pedro Sanchez w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, iż w razie wygranej jego ugrupowanie przeprowadzi delegalizację prostytucji. Gdyby więc hiszpańscy socjaliści zrealizowali tę swą obietnicę wyborczą, kraj ów wpisałby się w coraz bardziej zarysowujący się w Europie trend restrykcyjnego traktowania handlu ludzkim ciałem. Już 20 lat temu, gdyż w 1999 roku, korzystanie z usług prostytutek zostało prawnie zakazane w Szwecji, a podobne ograniczenia wprowadzono później w Norwegii, Finlandii oraz Islandii.

Jako, że – co zostało już wspomniane – w krajach europejskich prostytucja jeśli jest delegalizowana, to dzieje się to tam, gdzie zwykle rządzi lewica, a nie prawica, tym podobne pomysły często nie są zbyt dobrze przyjmowane przez prawicowych oraz konserwatywnych publicystów i polityków. Bardziej obiektywną ocenę takich postulatów komplikuje przy tym jeszcze dodatkowo fakt, iż "purytańscy" w kwestiach zakazu prostytucji socjaliści i lewicowcy jednocześnie są bardzo permisywni w odniesieniu do homoseksualizmu, gender, aborcji oraz in vitro. Czy więc należy sprzeciwiać się delegalizacji prostytucji dlatego, iż aktualnie jest to domena niektórych ugrupowań lewicowych, które jednocześnie forsują bardzo niemoralne i bezbożne postulaty w innych kwestiach? Oczywiście, takie podejście do tej sprawy nie jest właściwe i przypomina zachowanie znane nam z tradycyjnego przysłowia: "Na złość babci odmrożę sobie uszy". To bowiem, że ktoś błądzi w części ważnych kwestii nie oznacza, że błądzi dokładnie we wszystkich sprawach. Nikt nie myli się zawsze i w każdej kwestii: również lewicowcy oraz socjaliści.