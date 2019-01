Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: ,,Urodziny Hitlera'', Nergal i granice wolności słowa

Otóż, o ile inne z zachowań, które zarzuca się niektórym z oskarżonych istotnie można by uznać za "publiczne propagowanie nazizmu" (np. "hajlowanie" na koncercie, w którym uczestniczyła spora ilość osób), o tyle jest dość kontrowersyjne stwierdzenie, iż nienagłaśniana publicznie impreza w faktycznie raczej odludnym miejscu lasu z udziałem kilku osób spełnia to kryterium. Słowem kluczem w tym zarzucie karnym jest wszak wyrażenie "publicznie". Jak wszak brzmi paragraf 256 Kodeksu karnego, którego złamanie zarzuca się sześciu uczestnikom "urodzin Hitlera": "Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Nie stanowi zatem złamania polskiego prawa "niepubliczne" propagowanie wymienionych w paragrafie 256 rzeczy. Czy jednak mianem "publicznego" należy nazwać wydarzenie, w którym uczestniczy kilka osób w miejscu, do którego na co dzień przybywa mało ludzi (jeśli w ogóle ktokolwiek)? Przypomnijmy wszak, iż wedle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 września 1973 roku: "działanie “publicznie” (…) zachodzi wówczas, gdy bądź ze względu na miejsce działania, bądź ze względu na okoliczności i sposób działania sprawcy jego zachowanie się jest lub może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby ludzi, przy czym sprawca mając świadomość tej możliwości co najmniej na to się godzi". Owszem, jeśli ktoś się uprze, może powiedzieć, że przecież las też jest "miejscem publicznym", ale czy w sensie faktycznym należy za takowy uznać zakątek do którego piechotą trzeba było iść 30 minut? Czy naprawdę można powiedzieć, iż takowe miejsce w lesie w sensie praktycznym "jest lub może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby ludzi"? Przypominam wszak, że w sprawie Adama "Nergala" Darskiego jego niszczenie egzemplarza Pisma świętego w czasie udzielanego przez niego koncertu zostało uznane przez sąd za działanie "niepubliczne" mimo, że świadkiem tej sytuacji było o wiele więcej osób niż uczestników osławionych "urodzin Hitlera". Ten czyn owego skrajnie antychrześcijańskiego muzyka został w ten sposób zakwalifikowany dlatego, iż mimo tego, że odbywał się w zwykle publicznie dostępnym miejscu, wstęp na jego koncert był biletowany.