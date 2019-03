Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Słusznie! PiS ukarało uczestników obleśnej imprezy

Ktoś może powiedzieć, że przesadą jest robienie afery z udziału polityków w takich zabawach i rozrywkach. Jest to jednak bardzo krótkowzroczne podejście do sprawy. Wszak co, jak co, ale patrzenie na występy striptizerek bądź striptizerów jest prawie że nieodłączne od popełniania cudzołóstwa w myślach, które Pan nasz Jezus Chrystus przyrównywał do aktu zewnętrznego fizycznego grzechu w tej sferze (por. Mt 5, 28). Ktoś kto lubuje się w takich rozrywkach, najpewniej prędzej czy później zacznie również w sferze zewnętrznej zdradzać swą żonę lub swego męża, a coś takiego rodzi z kolei bardzo poważne wątpliwości, czy taka osoba nadaje się do sprawowania urzędów wymagających publicznego zaufania. Jeśli bowiem ktoś nie potrafi dotrzymać słowa danego najbliższej osobie, jaką jest mąż lub żona, to jakie nadzieje można mieć na to, iż będzie uczciwy w stosunku do swych wyborców?