Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Słusznie czyni minister Andruszkiewicz - chce karać zło patostreamingu

Jak kilka dni temu informowały nas o tym mass media nowy wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz zapowiedział walkę z tzw. patostreamerami. W tym celu zwołał on spotkanie z przedstawicielami YouTube i Facebooka na który zaproszeni zostali również reprezentanci m.in. Policji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Minister Andruszkiewicz nazwał zjawisko patostreamingu mianem "poważnego i niebezpiecznego" dodając przy tym:

Wypada pochwalić nowego wiceministra cyfryzacji za chęć stanowczego zajęcia się twórcami patostreamów. Ludzie ci bowiem, w sposób publiczny i na dużą skalę szerzą przeróżne obrzydliwości. Zadaniem zaś władz cywilnych jest używanie danego jej od Boga miecza, tak by zło było karane, a złoczyńcy się bali się takowej kary (patrz: Rz 13, 1-4; 1 P 2, 13). Nie jest też tak, by wolność słowa oraz ekspresji były wartościami absolutnymi lub takimi, których ograniczenia winny być jedynie minimalne. Dobro rodzin oraz całego społeczeństwa jest ponad wolnością słowa i ekspresji. Jak nauczał choćby papież Leon XIII w swej encyklice "Immortale Dei": "zbacza państwo od zasad i przepisów prawa naturalnego, kiedy tak wyuzdaną daje wolność… czynom niegodziwym, że bezkarnie można umysły odwodzić od prawdy i serca od cnoty„.

Warto zresztą zauważyć, że obowiązujące aktualnie w naszym kraju prawo daje solidne podstawy, by poważnie ograniczać działalność patostreamerów. Ot, na przykład, paragraf 141 Kodeksu wykroczeń stanowi co następuje:

„Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany” (podkreślenie moje - MS).