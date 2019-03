Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Siostra Cristina przekracza granicę

Ryszard Olejniczak 13.3.19 14:10

"Dobrego karczma nie popsuje, złego kościół nie naprawi."

Chrześcijaństwo jest wiarą logicznie prostą, (i przez to przekonująco prawdziwą). Jej celem jest pomnażanie dobra (doczesnego i w przyszłym świecie), poprzez miłowanie Boga i ludzi a dekalog to ograniczenia (inaczej warunki brzegowe). W odróżnieniu od innych rozmaitych religii, żadnych nakazów i zakazów w Ewangelii nie ma. Każdy odpowiada za swój bilans dobra, bezpośrednio przed Bogiem. Nie ma więc potrzeby głoszenia żadnych "nowych ewangelii", bo to prowadzi do pogaństwa. Jeśli jakikolwiek taniec służy dobru, to dobrze, jeśli służy złu, to każdy kto przyłoży do tego rękę odpowie sam przed Stwórcą.