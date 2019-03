Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Pocieszająca autokorekta papieża Franciszka

Jak informuje nas o tym m.in. portal Vatican News podczas niedawnej wizyty biskupów Kazachstanu i Azji Centralnej w Watykanie papież Franciszek w rozmowie z nimi przyznał, iż sformułowanie z deklaracji podpisanej również przez niego w Abu Zabi o tym, iż wielość religii jest wyrazem "mądrej woli Boga" mogło brzmieć dwuznacznie. Jednocześnie Franciszek upoważnił hierarchów lokalnych kościołów Kazachstanu i Azji Centralnej do publicznego ogłoszenia tego, że owo sformułowanie o religijnym pluralizmie jako wyrazie Bożej woli należy rozumieć w tym znaczeniu, iż mamy tu do czynienia z przyzwalającą, a nie akceptującą wolą Boga.

Cóż, możemy się cieszyć, iż w końcu spośród relatywnie niemałej ilości mniej lub bardziej dwuznacznych wypowiedzi aktualnego Papieża doczekaliśmy się w końcu sprostowania przez niego choć jednej z nich. Podpisana przez Franciszka deklaracja z Abu Zabi była bowiem co najmniej skrajnie dwuznaczna. Jednym tchem i bez żadnego rozróżnienia wymieniała ona bowiem wielość religii obok różnorodności płci, języka, koloru skóry jako "wyraz mądrej woli Boga".

Co prawda, niektórzy obrońcy owej deklaracji wskazywali na teologiczne rozróżnienie pomiędzy wolą Boga, która w pozytywny sposób aprobuje dane rzeczy, a wolą Boga, która tylko niejako negatywnie przyzwala na istnienie moralnego zła lub doktrynalnego błędu, jednak ich tłumaczenia w tej sprawie nie były wówczas zbyt przekonujące. Po pierwsze bowiem, samo to rozróżnienie – jak to wyżej wskazałem – nie zostało ujęte w treści deklaracji, a postawienie w jednym rzędzie wielości religii na przykład z różnicami płciowymi sugerowało, iż wedle Franciszka Bóg traktuje wszystkie te rzeczy w podobny, a więc aprobatywny, a nie tylko przyzwalający sposób.