Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Dlaczego biskup Markowski modli się z imamami?

Nie chodzi mi teraz o to, że modlitwy wszystkich muzułmanów na świecie nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Owszem, jeśli są szczere i płyną one z serc ludzi, którzy pragnę być posłuszni Bogu, są one – pomimo błędów tej religii – miłe Stwórcy. Daleki jestem też od demonizowania wyznawców islamu. Przeciwnie, uważam za prawdopodobne przypuszczenie, iż wielu muzułmanów to dobrzy i porządni ludzie, którzy swą bogobojnością i moralnością mogliby zawstydzić niejednego chrześcijanina. To wszystko nie zmienia jednak prawdy, iż normalną formą modlitwy jest modlenie się w imię Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec owszem patrzy na szczerość modlących się do Niego osób, ale jednocześnie chce, by ludzie modlili się do Niego przez jedyne pośrednictwo Chrystusa. Co się z tym też wiąże, wolą Stwórcy jest też, by wszyscy ludzie doszli do uznania Pana Jezusa za Jedynego Zbawcę i Odkupiciela ludzkości. Czy jednak międzyreligijne nabożeństwa takie jak te, które odbyło się 25 marca w Warszawie, temu sprzyjają?