Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Oto do czego prowadzi penalizacja ,,homofobii''

Nękanie duchownych za nazywanie sodomii grzechem, karanie cukierników niechcących piec tortów na homoseksualne wesela to tylko niektóre z tak traktowanych przejawów "homofobii". W pewnych państwach kłopoty z prawem można mieć też nawet za leczenie wyrażających na to zgodę osób homoseksualnych. Sytuacja taka ma miejsce w hiszpańskim regionie Madrytu, gdzie za promowanie lub prowadzenie terapii mającej na celu wyleczenie z homoseksualizmu grozi kara grzywny do 45 tysięcy euro. O tym, że nie jest to niestety bynajmniej martwe prawo, przekonały się ostatnio władze położonej w regionie Madrytu diecezji kościelnej Alcalá de Henares. Otóż, jeden z lewicowych dziennikarzy postanowił przeprowadzić swoistą prowokację dziennikarską. Udał się on do prowadzonej przez wspomnianą wyżej diecezję poradni i podał się tam za homoseksualistę. Terapeutka, z którą się spotkał, doradziła mu, by przestał masturbować się i oglądać pornografię. W odpowiedzi na to lewicowy dziennikarz zarzucił diecezji Alcalá de Henares, iż ta promuje zakazaną praktykę leczenia homoseksualizmu. Skutkiem całej tej prowokacji jest to, że aktualnie regionalny rząd Madrytu bada, czy diecezja złamała prawo. Jeśli zaś władze tego regionu dojdą do wniosku, iż rzeczywiście diecezja promowała, lub prowadziła terapie leczenia z homoseksualizmu, skutkiem tego będzie zamknięcie poradni, gdzie takowe leczenie miało mieć miejsce, a także nałożenie nań pieniężnej grzywny.