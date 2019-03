Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Nieszczęsne spotkanie Franciszka z poplecznikami sodomii

Co prawda, choć niezbyt wiele wiemy na temat szczegółów spotkania Papieża Franciszka z aktywistami LGBT+Catholics Westminster, to cała sprawa nie wygląda zbyt budująco. Nie jest to wszak jedno z tych ekumenicznych spotkań "posoborowych" papieży polegających na tym, iż Biskupi Rzymu rozmawiają czy nawet czasami modlą się z tymi, którzy otwarcie nazywają się niekatolikami. W tym konkretnym wypadku mamy bowiem do czynienia z grupą, która z jednej strony chce uchodzić za katolicką, z drugiej zaś wykonuje krecią robotę na rzecz akceptacji przez katolików wołającego o pomstę do Nieba grzechu sodomii. Są to więc szczególnie niebezpieczni heretycy, do których jak ulał pasuje ostrzeżenie Pana naszego Jezusa Chrystusa przed tymi, którzy będą przychodzić jako wilki w owczych skórach (patrz: Mt 7, 15). To nie znaczy, że nie należy z takimi ludźmi nigdy i nigdzie rozmawiać, jednak Pismo święte mówi nam, iż tych, którzy wzniecają herezje i rozłamy (w zależności od konkretnego biblijnego tłumaczenia zwie się ich "heretykami" albo "sekciarzami") należy: "po jednym lub po drugim upomnieniu" wystrzegać się "wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok" (por. Tt 3, 10-11). Czy więc Papież Franciszek po następnym (drugim) spotkaniu z działaczami LGBT+Catholics Westminster wezwie tę wspólnotę do akceptacji całego nauczania katolickiego w kwestii homoseksualizmu, a w razie upartego jej trwania przy progejowskiej herezji ogłosi na nią karę ekskomuniki? Cóż, chciałbym, aby to ostatnie stwierdzenie, nie było tylko abstrakcyjnymi czy wręcz żartobliwie brzmiącymi dywagacjami z mej strony ...