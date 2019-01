Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Kukiz w oparach radykalnego ekologizmu

Szerokim echem odbiła się wypowiedź posła Pawła Kukiza dla telewizji Polsat News, w którym ten nie szczędził słów krytyki pod adresem planowanego przez Ministerstwo Rolnictwa masowego odstrzału dzików. Paweł Kukiz w nawiązaniu do okoliczności, iż strzelanie do dzików ma odbywać się w okresie, gdy samice tego gatunku są zazwyczaj ciężarne stwierdził między innymi: "Sam fakt strzelania do prośnych loch jest bandytką. To tak, jak kiedyś Bandera robił i jego UPA z Polakami. (...) To jest żywa istota, to jest etyka. To jest locha prośna, to jest święte".