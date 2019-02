Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy wojna z Iranem byłaby sprawiedliwa?

Co do zaś domniemanych planów Iranu w kwestii rozpętania nowego holocaustu to same deklaracje irańskich polityków oraz duchownych nie są zbyt jednolite oraz jasne. Chyba najbardziej znaną wypowiedzią na ów temat miały być słowa byłego prezydenta Iranu Mahmouda Ahmadinejada, który w październiku 2005 roku – wedle niektórych tłumaczeń – wezwał do "wymazania Izraela z mapy". Tak szczegółowe tłumaczenia, jak i interpretacje owych słów Ahmadinejada znacznie się jednak od siebie różnią i nie wszystkie z nich idą w kierunku aprobaty czy sugestii dokonania masowego mordu na żyjących w Izraelu Żydach. Poza tym, zaznaczmy, iż Mahmoud Ahmadinejad przestał być prezydentem Iranu w 2013 roku, a obecne władze tego kraju niedawno odcięły się od planów wszczęcia nowego holocaustu. Oczywiście, nie można wykluczyć, iż rząd USA mając do dyspozycji różne dane wywiadowcze wie coś więcej na ów temat. Z drugiej jednak strony wszyscy pamiętamy, że w przypadku inwazji na Irak ówczesna administracja Stanów Zjednoczonych powoływała się na twierdzenie swego wywiadu odnośnie rzekomego posiadania przez reżim Saddama Husajna broni masowego rażenia, co zasadniczo nie pokrywało się ze stanem faktycznym.