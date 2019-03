Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Keith Flint pójdzie do Nieba?

Jozin z Bazin 5.3.19 11:41

Apokatastaza to herezja w/g KK co innego nasze bobożne życzenia by zmarły poszedł do nieba. Kardynał Ratzinger pisał w ksiące poświęconej Eschatologii że całe nasze życie to przygotowanie się na ten jedyny moment naszego życia na śmierć i każde nasze wybory dobra lub zła przenoszą konsekwencje tegoż wyboru naten moment. Stąd ważne jest by doskonalić się w miłości każdego dnia aby ta chwila nas nie zaskoczyła, bo demon jak lew krąży koło nas by nas pożreć.