Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy delegalizować ,,mowę nienawiści''?

Jak już o tym niejednokrotnie pisałem sam nie jestem zwolennikiem absolutnej lub prawie absolutnej wolności słowa czy ekspresji. Wiadomo bowiem, iż również słowa mogą innych ludzi krzywdzić, ranić oraz niszczyć i między innymi z tego powodu błędne jest stawianie granic wolności słowa tylko do momentu, gdy czyjeś działania naruszają w sposób bardziej bezpośredni cudzą wolność, życie lub własność. Powiedzenie np. o kimś, że jest "debilem, który nie jest wart funta kłaków" może i nie narusza wolności tak obrażonej osoby, ale czy tylko dlatego powinno to być legalne i bezkarne? Na tej zasadzie rozumiem tych, którzy domagają się penalizacji tzw. mowy nienawiści. Z drugiej jednak strony tak pochodzenie terminu "mowa nienawiści", jak i aktualny kontekst kulturowo-polityczny czyni tym podobne postulaty mniej lub bardziej niebezpiecznymi, gdyż łatwo jest za pomocą podobnych prawnych zakazów karać co bardziej stanowcze i wyraziste wypowiedzi krytykujące np. homoseksualizm czy niektóre z fałszywych religii. Nie jest to zagrożenie wyssane z palca, gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej dochodziło już do sądowych skazań osób, które dajmy na to w miejscu publicznym stały z plakatem informującym przechodniów, iż czyny homoseksualne są grzechem. Aż strach więc pomyśleć jak zgodnie z takim rozumieniem przestępstw o "mowie nienawiści" byliby traktowani biblijni prorocy w rodzaju św. Jana Chrzciciela, który nazywał współczesnych sobie faryzeuszy i saduceuszy "plemieniem żmijowym" (por. Mt 7, 3); św. Paweł Apostoł mówiący o ludziach chwalących pewne rodzaje grzechów, iż "winni są oni śmierci" (Rz 1, 29-32) czy też sam Pan nasz Jezus Chrystus, który niektórych ludzi nazywał "wężami" podobnymi do "grobów pobielanych, które wewnątrz pełne kości trupich i wszelkiego plugastwa" (Mt 23, 27 – 33). Czy wreszcie wielu Świętych Pańskich, którzy szerząc wiarę chrześcijańską nazywało pogańskie bożki wprost mianem "diabłów" nieraz przy tym aktywnie niszcząc obiekty bałwochwalczego kultu nie zostałoby zgodnie z dzisiejszym rozumieniem "mowy nienawiści" czy nawet tylko "obrazy uczuć religijnych" pociągniętych do prawnej odpowiedzialności? Same zresztą Pismo święte wielokrotnie mówi, iż Bóg pewnymi rzeczami się brzydzi i ich nienawidzi (patrz: Prz 8, 13; Ap 2, 6; Ps 101, 3; Iz 61, 8). Ba, w tej świętej Księdze jest nawet napisane, iż Bóg nienawidzi oraz brzydzi się pewnymi typami ludzi (vide: Ps 5, 6-7; Mdr 14, 9; Prz 3, 32-33). Czy więc doczekamy się czasów, gdy w imię prawnego zakazu "mowy nienawiści" karalne będzie aprobatywne powoływanie się na przynajmniej niektóre z fragmentów Pisma świętego? Niestety, wcale nie zdziwiłby mnie taki rozwój wypadków, zwłaszcza, że pewne precedensy w tej mierze już w Europie niestety mieliśmy.