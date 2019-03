Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Brendon Tarrant był chrześcijaninem?

Otóż w 74-stronicowym manifeście, który przy okazji swych brutalnych aktów opublikował ten człowiek, wymienia on wiele różnych motywów mających skłonić go do tego, co uczynił. I tak np. nazywa się on etnonacjonalistą, "ekofaszystą" oraz twierdzi, iż w większej części zgadza się z poglądami nieżyjącego już sir Oswalda Mosleya (brytyjskiego faszysty, rasisty oraz antysemity). To, co dominuje w manifeście Brendona Tarranta, to ciągłe nawiązania do kwestii rasowych oraz radykalnie antyimigrancka retoryka mówiąca o "islamskich najeźdźcach", którym "trzeba stawić opór", etc. Sprawca zamachów w Christchurch na pytanie o treści "Czy jesteś chrześcijaninem" nie daje jasnej odpowiedzi, ale pisze: "To skomplikowane. Jak będę wiedzieć, to ci powiem". Pod koniec swego manifestu Tarrant nawiązuje zaś do jednego z pogańskich wierzeń, pisząc: "Jeśli nie przeżyję ataku, do widzenia. Zobaczymy się w Walhalli". Przypomnijmy zaś, że "Walhalla" to wedle nordyckich pogańskich legend kraina szczęśliwości, której władcą był bóg wojny Odyn i do której to trafiali zmarli wojownicy. To nie jest jedyne nawiązanie do pogaństwa obecne w manifeście zamachowca z Christchurch, gdyż w jego treści znajduje się też grafika przedstawiająca tzw. Czarne Słońce, a więc symbol o charakterze okultystycznym i ezoterycznym. Dodajmy do tego, iż w swym manifeście Tarrant odcina się od konserwatyzmu oraz "homofobii".