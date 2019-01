Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Bóg posłużył się Scheuring-Wielgus?

Komendant Główny Policji zwrócił się do marszałka Marka Kuchcińskiego z wnioskiem o ukaranie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus. Chodzi o akcję z sierpnia ubiegłego roku podczas której to wyżej wymieniona członkini polskiego parlamentu bez wymaganego na to zezwolenia wywiesiła plakat na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej św. Jana Chrzciciela w Toruniu. Na owym afiszu umieszczony został napis o treści "Baby Shoes Remember Stop Pedofilii". Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na problem tuszowania przez katolicką hierarchię kościelną problemu wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne.