Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: ,,Bury'' mordował - nie wolno go czcić

W sobotę, 23 lutego w Hajnówce odbył się kolejny bo czwarty już z rządu Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na którym to eksponowano i wznoszono hasła równieź ku czci Romualda Rajsa "Burego". Jak co roku owa demonstracja wzbudziła liczne kontrowersje oraz protesty, gdyż oddziały pod dowództwem "Burego" były odpowiedzialne m.in. za morderstwa popełnione na furmanach oraz krwawe i brutalne pacyfikacje kilku wsi zamieszkanych przez białoruską ludność, w wyniku których śmierć poniosło też wielu niewinnych cywili, w tym kobiet oraz dzieci. Nie trzeba więc być jakimś gorliwym krytykiem "Żołnierzy Wyklętych", aby uznawać tego rodzaju manifestacje za wyjątkowo kontrowersyjne etycznie. Za tym, aby podobne demonstracje nie odbywały się w przyszłości przemawia kilka racji.

Po pierwsze: Kapitan Romuald Rajs "Bury" oraz jego żołnierze popełniali zbrodnie wojenne nie licujące z rycerskim honorem, którym winni się cechować ci, którzy walczą z bronią w ręku w imię tych czy innych celów oraz zasad. Jeszcze bowiem w czasie II wojny światowej "Bury" rozstrzeliwał wziętych do niewoli jeńców. I dodajmy, że wśród tych jeńców byli nie tylko żołnierze SS, ale nawet niemieccy kolejarze. Po zakończeniu zaś wojny, "Bury" wraz ze swymi podkomendnymi jeszcze bardziej się zbrutalizował czego dowodem są wspomniane wyżej mordy na białoruskiej i prawosławnej ludności cywilnej, których ofiarą padały też kobiety i dzieci. Dodajmy, że śmierć owych cywilów niejednokrotnie była zamierzonym działaniem żołnierzy "Burego", gdyż np. w Zaleszanach strzelali oni również do uciekających z płonących zabudowań kobiet i dzieci oraz zaganiali je z powrotem do zajętych przez ogień budynków. Takich zaś działań nie można usprawiedliwiać nigdy i nigdzie, w żadnych choćby najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Bezpośrednie i zamierzone zabójstwo niewinnej osoby ludzkiej jest wszak aktem wewnętrznie i poważnie złym. Tradycyjna moralistyka katolicka taki czyn zalicza do grzechów wołających o pomstę do Nieba.