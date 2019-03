Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Administracja Trumpa wspiera gejowską agendę

Wielka szkoda, iż umiarkowanie konserwatywny prezydent Trump postanowił zaangażować autorytet swego państwa we wspieranie tak wątpliwych moralnie inicjatyw. I nie chodzi teraz bynajmniej o krytykę jakiegoś "kulturowego imperializmu" USA. Samo w sobie nie jest bowiem złe, gdy mający ku temu możliwości rząd tego czy innego narodu próbuje wywrzeć wpływ na prawa i obyczaje innych krajów. Jeśli ów nacisk ma celu zmianę złych praw i obyczajów to jest to działanie dobre i należy je pochwalać. Jednak w przypadku dążenia do zniesienia kryminalizacji aktów homoseksualnych mamy do czynienia z czymś dokładnie odwrotnym. Administracja USA zamierza bowiem doprowadzić do uchylenia dobrych, zgodnych z wolą Stwórcy praw danych państw. Czyny homoseksualne wszak ze względu na swą wysoką szkodliwość społeczną objawiającą się m.in. zwiększonym ryzykiem przenoszenia chorób wenerycznych, a także tym, iż są one często rozprzestrzeniane za pomocą uwodzenia młodych chłopców i mężczyzn, należą do tych grzechów, które władze cywilne mają prawo karać i zakazywać (do tego typu czynów należy zresztą też np. cudzołóstwo, czyli niewierność małżeńska). W tym kontekście warto zacytować znanego brytyjskiego historyka Paula Johnsona, który w jednej ze swych książek pozwolił sobie na poczynienie następującej uwagi: "Rozprzestrzenianie się AIDS było efektem wzrostu narkomanii i w dużo większym stopniu dekryminalizacji homoseksualizmu, która dokonała się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych" (Paul Johnson, "Historia świata od roku 1917 do lat 90-tych", Gdańsk 1992, s. 1077).