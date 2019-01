Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Abp Paetz wciąż czeka na surowe ukaranie

Przypomnijmy, że ów hierarcha pod naciskiem Watykanu w 2002 roku podał się do dymisji w funkcji poznańskiego metropolity po tym, jak w mass mediach pojawiły się zarzuty odnoszące się do seksualnego molestowania księży i młodych kleryków, jakiego miał dopuszczać się abp Paetz. Choć on sam nigdy (przynajmniej publicznie) nie przyznał słuszności tymże oskarżeniom, to jednak wymowa postępowania Stolicy Apostolskiej w jego sprawie de facto uznaje prawdziwość stawianych mu zarzutów. Najpierw bowiem za pontyfikatu Jana Pawła II na arcybiskupa Paetza nałożono zakaz udzielania sakramentów święceń i bierzmowania, głoszenia kazań, konsekrowania kościołów i ołtarzy, przewodniczenia publicznym uroczystościom, a następnie w 2013 roku rozszerzono ową sankcję na sam udział w nich. Po tym zaś, jak w mediach pojawiały się kolejne doniesienia o tym, iż abp Paetz w lekceważący sposób odnosi się do nałożonych na niego zakazów, Watykan wystosował względem niego "zaproszenie do życia w odosobnieniu, w postawie skruchy i modlitwy". Wszystkie te działania stanowią co prawda – w moim głębokim przekonaniu stanowczo zbyt łagodne – ale jednak pewne nieco bardziej konkretne środki dyscyplinujące, których nie podejmuje się wobec niewinnych hierarchów. Ba, można by przecież wskazać na znane przypadki – również przynajmniej jednego z polskich biskupów – których pewne obyczajowe nadużycia są szeroko znane – a którzy mimo to nie są w żaden podobny sposób karani (gwoli ścisłości chodzi o pewnego nadużywającego alkoholu hierarchę). Jeśli więc, abp Paetz jest tak właśnie dyscyplinowany to można uznać niemal za pewnik, iż rzeczywiście dopuścił się przynajmniej części zarzucanych mu czynów.