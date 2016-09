To niesamowite.To niemowlę przeżyło rosyjskie naloty!

reklama

Ratownik należący do organizacji Syrian Civilian Defense - jeden z syryjskich wolontariuszy organizacji działającej pod nazwą Białe Hełmy (White Helmets) znalazł pod gruzami niemowlę - żywą dziewczynkę. Usłyszał rozpaczliwe kopanie dochodzące spod gruzów zawalonego budynku. Do czasu, gdy po niemowlę przyjechała karetka, trzymał je w objęciach, po czym przekazał służbom, które zabrały dziecko do jednego z przeładowanych szpitali. O zdarzeniu donosi ,,Daily Mail''

Ratownik, wzruszony odnalezieniem żywego dziecka wybuchł płaczem, podobnie jak prezenterka BBC Kate Silverton, która rozpłakała się na wizji po emisji filmiku w wiadomościach.

Reakcja mężczyzny została uwieczniona na przejmującym filmiku. Dziennikarka kontynuowała prowadzenie serwisu, podczas gdy łzy wciąż spływały po jej policzkach.

W ciągu ostatniego roku w bombardowaniach rosyjskiego lotnictwa w Syrii w zginęło już ponad 9,3 tys. ludzi, w tym 3,8 tys. cywilów - podało dziś Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

Wśród ofiar rosyjskich nalotów było też ponad 2,7 tys. dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) i ponad 2,8 tys. bojowników różnych syryjskich grup rebelianckich i islamistycznych, walczących z reżimem prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

