Wzruszająca postawa papieża Franciszka. Zadzwonił do matki Vincentego Lamberta

- Papież dzwonił do matki Vincenta Lamberta, aby udzielić jej wsparcia, kiedy walczyła o życie swego syna. Franciszek dzwonił wielokrotnie, ale się nie dodzwonił. Zostawił więc wiadomość. Było to bardzo wzruszające i osobiste przesłanie – wspomina Viviane Lambert w pierwszym wywiadzie po śmierci syna.

Papież dzwonił do niej za namową kard. Philippa Barbarina. Arcybiskup Lyonu pozostawał w stałym kontakcie z rodziną Vincenta Lamberta. I to właśnie on polecił jej sprawdzić, czy Papież nie zostawił przypadkiem nagranej wiadomości.