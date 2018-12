Wzrost płac, najniższe bezrobocie - podsumowanie roku

Według metodologii Eurostatu sytuacja na rynku pracy jest jeszcze lepsza, bezrobocie wyniosło w listopadzie tylko 3,8% i należało do najniższych w całej UE (średnia unijna to 6,7%, ale są kraje w Europie zachodniej, gdzie ciągle jest ono dwucyfrowe, a wśród ludzi młodych sięga nawet 50%, co oznacza, że co druga młoda osoba jest bez pracy).