Wzrasta inflacja. To efekt skoku cen żywności i napojów

Zych ze Zgorzelic 28.6.19 13:08

Rząd będzie realizował wielkie inwestycje, a mali przedsiębiorcy będą "zarzynani" od nowego roku wyższymi składkami ZUS. Ceny podstawowych produktów rosną skokowo, a kwota wolna od podatku od wielu lat pozostaje bez zmian (tak samo jak koszty uzyskania przychodu). Świetnie mają się natomiast powiązani z PiS aparatczycy zainstalowani w spółkach skarbu państwa, dyspozycyjni dziennikarze z "Gazety Polskiej", "Frondy" etc.

Wstrzymywanie zapłaty robotnikom jest jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba - rząd nie wstrzymuję, tylko zabiera ludziom 2/3 ich dochodu w postaci rozmaitych składek,PIT,VAT itd. Cała ta "Dobra Zmiana" to banda socjalistów utrzymywanych z naszych podatków ,wpędzająca państwo w coraz większe zadłużenie. Od PO różnią się tylko tym, że tamci kradli dla siebie, a ci za część zrabowanych pieniędzy kupują sobie lojalność wyborców.Nie wiedzą durnie, że swymi poczynaniami przyczyniają się do upadku państwa, czy też robią to celowo?