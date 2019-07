Wznowiono obrady szczytu UE. Będzie tajne głosowanie?

Koniec przerwy na unijnym szczycie w Brukseli. Europejscy przywódcy wracają na salę obrad, by rozmawiać o obsadzie stanowisk we Wspólnocie. Polska chce tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej - poinformowała korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka.



Szczyt przerwano około północy i od tego czasu były prowadzone konsultacje. Prowadził je szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który rozmawiał z przywódcami poszczególnych krajów, ale liderzy spotykali się też we własnym gronie, w różnych konfiguracjach, pod kątem przynależności politycznej czy regionalnej.