Wyznanie religijnego Żyda: Boże Narodzenie sprawia mi wielką radość

Po pierwsze, jako religijny Żyd nie odczuwam pustki w czasie Bożego Narodzenia. Żyd, który świętuje Purim w marcu, Pesach (Paschę) w kwietniu, Szawuot w maju lub czerwcu, Rosz ha-Szana (Nowy Rok) we wrześniu, Sukot (Święto Namiotów) w październiku i Chanukę (Święto Świateł) w grudniu - nie wspominając o Szabacie co tydzień - nie może narzekać na brak okazji do świętowania. Niechrześcijanie, którzy czują ukłucie żalu z powodu "braku święta" w czasie Bożego Narodzenia, to jednostki, które z jakichś powodów nie obchodzą własnych świąt religijnych.

Autor jest teologiem, etykiem, publicystą, wykładowcą judaizmu (na University of Judaism w Los Angeles) i - między innymi - współautorem (razem z rabinem Josephem Telushkinem) książek: "Nine Questions People Ask About Judaism" i "Why the Jews? The Reason for Antisemitism".