Wyznanie ks. Michała Misiaka: Nie mam powołania do celibatu

- To jest taki czas. Sam do końca nie wiem, w czym uczestniczymy. Wiem jedno, że jestem blisko Boga, który jest prawdą i miłością. Jestem w nowej perspektywie do Niego. Jestem po Jego prawej stronie. Jestem przy krzyżu Jezusa, na krzyżu. To wiem na pewno - mówi w nagraniu udostępnionym na Facebooku ekskomunikowany ksiądz Michał Misiak

- Chciałbym, żebyście wiedzieli kilka rzeczy. Nie zmieniłem wyznania. Nie jestem protestantem, ani prawosławnym. Byłem i jestem w Kościele Rzymskokatolickim. Po drugie, jestem księdzem. Nie ma potrzeby mówić do mnie kolego, bracie, proszę pana. Jestem księdzem, tylko mam zakaz przyjmowania sakramentów - tłumaczy

- Po trzecie nie zrzuciłem sutanny, tylko mam zakaz noszenia tego stroju. Dostałem pismo od mojego biskupa i na podstawie tego dokumentu, potwierdzam, to co w sercu od samego początku czułem, że byłem i jestem w Kościele, nikt mnie z tego Kościoła nie wyrzucił, nie usunął. Jestem księdzem. Chciałbym wybaczyć wszystkim, którzy przez swoją interpretację, opinię, osąd, sprawili, że wiele osób pomyślało, że zmieniłem wyznanie. Wybaczam i przyjmuję to cierpienie i upokorzenie, bo mi się należy - dodaje

- Proszę Was, byście nie pisali już do siebie dalszych smsów i postów na facebooku, o powrót Michała Misiaka do Kościoła, bo to jest manipulacja. Owszem, ja się nawracam, więc módlcie się o całkowite moje nawrócenie. Abym przylgnął mocniej do Jezusa. Błagam was, nie komentujcie tego filmiku, a jeśli chcecie to skomentujcie Panu Bogu - mówi

Jak zaznaczył Misiak, "jak wrócił z Ziemi Świętej, to już zamieszkał na plebanii inny ksiądz, teraz znalazłem się jak bezdomni i podjąłem pracę".

- Pracuję za 12 zł za godzinę, pracuję w stolarni, wyrabiamy namioty ogrodowe. Jak skończę pracę, wrócę - dodawał

- Oczywiście będzie problem z tym powrotem, nie mam powołania do celibatu, chciałbym mieć żonę. Nie wiem jaka będzie decyzja Kościoła w tej sprawie - mówił

bz/Facebook