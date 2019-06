Wyznanie byłego pracownika IKEI. ,,Jako katolik nie mogę cenzurować Pana Boga''

- Tego samego dnia w intranecie, wewnętrznej sieci internetowej opublikowano artykuł „wdrażanie wartości LGBT jest naszym obowiązkiem” - dodawał



– Poruszyło mnie to i wzburzyło, bo nie uważam, żeby to było moim obowiązkiem. Napisałem (pod artykułem – red.), że to jest nieakceptowane i przytoczyłem dwa cytaty z Pisma Świętego: o zgorszeniu oraz o tym że współżycie między dwoma mężczyznami to jest obrzydliwość – opowiadał pracownik.