Wywieś biało-czerwoną! Dziś Dzień Flagi

Jak mówi minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta, są to odznaczenia dla przedstawicieli Polonii oraz dla tych, którzy działają w organizacjach, skupiających Polaków rozsianych po świecie. "To są odznaczenia symboliczne dla tych, którzy działają najaktywniej i swoją pracą uosabiają to, co najlepsze w działalności na rzecz naszych rodaków poza granicami Polski" - powiedział prezydencki minister.